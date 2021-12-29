На Арктической улице собака покусала школьницу

Юная жительница Петербурга обратилась за помощью к медикам.

В Выборгском районе Петербурга злая собака вцепилась в бедро 12-летней девочки. Инцидент произошел на Арктической улице.

По информации Piter.tv, пес напал на ребенка накануне, 3 февраля. Пострадавшая обратилась в травматологический пункт в 17 часов дня. Медики диагностировали у школьницы укушенные раны правого бедра. Сейчас подросток находится в удовлетворительном состоянии. Подробности случившегося уточняются.

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