На Арктической улице собака покусала школьницу

В Выборгском районе Петербурга злая собака вцепилась в бедро 12-летней девочки. Инцидент произошел на Арктической улице.
По информации Piter.tv, пес напал на ребенка накануне, 3 февраля. Пострадавшая обратилась в травматологический пункт в 17 часов дня. Медики диагностировали у школьницы укушенные раны правого бедра. Сейчас подросток находится в удовлетворительном состоянии. Подробности случившегося уточняются.
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Фото: Pexels
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