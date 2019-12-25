Девочку-подростка покусала соседская собака в доме на проспекте Кузнецова

У пострадавшей диагностировали 2 укушенные раны обеих ног. Отец девочки просит привлечь хозяина пса к ответственности.

К петербургским правоохранителям обратился мужчина, заявив о том, что 25 сентября в межквартирном холле одного из домов по проспекту Кузнецова его 14-летнюю дочь укусила соседская собака. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявителя, хозяин собаки смотрел на нападение и бездействовал, не отогнал собаку и не оказал помощи подростку. У пострадавшей диагностировали две укушенные раны обеих ног, была вызвана скорая помощь и полиция.

Отец девочки просит привлечь хозяина пса к ответственности для обеспечения безопасности окружающих.

Ранее мы сообщили о том, что житель Петербурга судился с соседями по коммунальной квартире из-за кошки и собаки.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)