На улице Профессора Попова ввели в эксплуатацию новую подстанцию

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что в Петроградском районе ввели в эксплуатацию новую подстанцию. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Новую комплектную трансформаторную подстанцию модульного типа (КТПМ) 35 кВ установили на улице Профессора Попова. Для этой подстанции специалисты сделали блочное железобетонное здание из 24-х модулей.
Планируется, что в 2021 году в Петроградском районе появятся семь КТПМ 35 кВ.
Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Петербурге пройдет мокрый снег с дождем.
Фото:Россети Ленэнерго / "ВКонтакте"
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