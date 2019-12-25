На улице Профессора Попова ввели в эксплуатацию новую подстанцию

До конца 2021 года, по проекту компании "Россети Ленэнерго", в Петроградском районе появятся семь КТПМ 35 кВ.

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что в Петроградском районе ввели в эксплуатацию новую подстанцию. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Новую комплектную трансформаторную подстанцию модульного типа (КТПМ) 35 кВ установили на улице Профессора Попова. Для этой подстанции специалисты сделали блочное железобетонное здание из 24-х модулей.

Планируется, что в 2021 году в Петроградском районе появятся семь КТПМ 35 кВ.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Петербурге пройдет мокрый снег с дождем.

Фото:Россети Ленэнерго / "ВКонтакте"