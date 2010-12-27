На улице Пограничника Гарькавого потушили квартиру

В результате утреннего пожара никто не пострадал.

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе городского ГУ МЧС, утренний пожар 13 октября коснулся трехкомнатную квартиру в Красносельском районе. Спасатели получили сообщение об инциденте в квартире дома №46/2 по улице Пограничника Гарькавого в восьмом часу утра.

Огонь охватил площадь в 18 кв.м. Пожар был ликвидирован за три минуты до 8:00 утра. На месте происшествия работали 15 сотрудников МЧС, использовавших 3 единицы спецтехники.

Ранее мы опубликовали видео пожара в Новом Девяткино, который произошел накануне.

Фото: Pixabay