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На складе в Ленобласти потушили ночной пожар

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Пожару спасатели присвоили повышенный ранг сложности.

О пожаре в промзоне в Новом Девяткино стало известно в двенадцатом часу ночи, 12 октября. Возгорание на двух тысячах метров кирпичного складского здания тушили уже глубокой ночью. В нашу редакцию попали кадры пожара, снятые очевидцами.

По данным ГУ МЧС Ленобласти, пожару был присвоен второй ранг сложности.

Возгорание не представляло угрозы для жилых зданий во Всеволожском районе региона. В 01:29 часов сотрудники МЧС локализовали пожар, а к трем часам ночи ликвидировали его полностью. Информации о пострадавших нет. 

Ранее мы сообщали, что в Ялте погиб 12-летний петербуржец. Его родители уже вылетели в Крым

Видео: Piter.TV

Теги: ленобласть, мчс, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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