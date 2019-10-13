На складе в Ленобласти потушили ночной пожар

Пожару спасатели присвоили повышенный ранг сложности.

О пожаре в промзоне в Новом Девяткино стало известно в двенадцатом часу ночи, 12 октября. Возгорание на двух тысячах метров кирпичного складского здания тушили уже глубокой ночью. В нашу редакцию попали кадры пожара, снятые очевидцами.

По данным ГУ МЧС Ленобласти, пожару был присвоен второй ранг сложности.

Возгорание не представляло угрозы для жилых зданий во Всеволожском районе региона. В 01:29 часов сотрудники МЧС локализовали пожар, а к трем часам ночи ликвидировали его полностью. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Ялте погиб 12-летний петербуржец. Его родители уже вылетели в Крым.

Видео: Piter.TV