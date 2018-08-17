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Трагедия в "Артеке". В Ялте погиб 12-летний петербуржец
Сегодня, 14:08
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arteliseev

Трагедия в "Артеке". В Ялте погиб 12-летний петербуржец

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Об этом Piter.TV рассказали в городском комитете по образованию.

Трагическое происшествие случилось в пятницу, 11 октября. Юный петербуржец, находившийся в Крыму на смене в международном детском центре "Артек", умер в Ялтинской больнице.

По информации комитета,  учащийся шестого класса инженерно-технологической школы №777 находился с 23 сентября в лагере "Артек" по путевке. 11 октября после жалобы на плохое самочувствие он был госпитализирован в детское отделение Ялтинской городской больницы. Больному была оказана необходимая медицинская помощь.

По факту происшествия ведется расследование.  Городское правительство создало комиссию для установления обстоятельств и причин случившегося. Ее работа находится на контроле министра просвещения РФ Ольги Васильевой и губернатора Петербурга Александра Беглова.

Родители ребенка прибыли в Крым. Семье погибшего оказывается необходимая помощь со стороны Правительства Петербурга и Минпросвещения РФ.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по 109-й статье УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Можно вспомнить трагический случай в Турции, где трагически погибла 12-летняя петербурженка. В момент смерти она находилась на территории бассейна в отеле.Рука ребенка застряла в трубе системы фильтрации. 10 дней школьница провела в коме, но после организм не выдержал.

Фото: Piter.TV

Теги: артек, ялта
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

Обсуждение ( 4 )

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Аноним
Сегодня 15:01

Да это какой то ужас,  как детей  теперь  в  лагеря   отправлять???? 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 15:03

Вы че,совсем ку-ку??? Причем здесь лагерь,где угодно м.б.плохо. Может слабое сердце было и т.д. Че сразу паниковать??? Давайте теперь Ялту зачморим с ее врачами. 

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Аноним
Сегодня 14:34

... он был госпитализирован в детское отделение Ялтинской городской больницы. Больному была оказана необходимая медицинская помощь... Обалдеть! Это какая же необходимая помощь что-бы он УМЕР!!!

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Аноним
Сегодня 15:12

Скорее всего ещё и скрывают истинную причину гибели. 

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Аноним
Сегодня 15:32

а почему говорится о причинении смерти по неосторожности

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Аноним
Сегодня 15:28

да сейчас медики    это дие\кий ужас

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