Трагедия в "Артеке". В Ялте погиб 12-летний петербуржец

Об этом Piter.TV рассказали в городском комитете по образованию.

Трагическое происшествие случилось в пятницу, 11 октября. Юный петербуржец, находившийся в Крыму на смене в международном детском центре "Артек", умер в Ялтинской больнице.

По информации комитета, учащийся шестого класса инженерно-технологической школы №777 находился с 23 сентября в лагере "Артек" по путевке. 11 октября после жалобы на плохое самочувствие он был госпитализирован в детское отделение Ялтинской городской больницы. Больному была оказана необходимая медицинская помощь.

По факту происшествия ведется расследование. Городское правительство создало комиссию для установления обстоятельств и причин случившегося. Ее работа находится на контроле министра просвещения РФ Ольги Васильевой и губернатора Петербурга Александра Беглова.

Родители ребенка прибыли в Крым. Семье погибшего оказывается необходимая помощь со стороны Правительства Петербурга и Минпросвещения РФ.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по 109-й статье УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Можно вспомнить трагический случай в Турции, где трагически погибла 12-летняя петербурженка. В момент смерти она находилась на территории бассейна в отеле.Рука ребенка застряла в трубе системы фильтрации. 10 дней школьница провела в коме, но после организм не выдержал.

Фото: Piter.TV