Трагедия в "Артеке". В Ялте погиб 12-летний петербуржец

Трагическое происшествие случилось в пятницу, 11 октября. Юный петербуржец, находившийся в Крыму на смене в международном детском центре "Артек", умер в Ялтинской больнице.
По информации комитета, учащийся шестого класса инженерно-технологической школы №777 находился с 23 сентября в лагере "Артек" по путевке. 11 октября после жалобы на плохое самочувствие он был госпитализирован в детское отделение Ялтинской городской больницы. Больному была оказана необходимая медицинская помощь.
По факту происшествия ведется расследование. Городское правительство создало комиссию для установления обстоятельств и причин случившегося. Ее работа находится на контроле министра просвещения РФ Ольги Васильевой и губернатора Петербурга Александра Беглова.
Родители ребенка прибыли в Крым. Семье погибшего оказывается необходимая помощь со стороны Правительства Петербурга и Минпросвещения РФ.
По факту смерти возбуждено уголовное дело по 109-й статье УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Можно вспомнить трагический случай в Турции, где трагически погибла 12-летняя петербурженка. В момент смерти она находилась на территории бассейна в отеле.Рука ребенка застряла в трубе системы фильтрации. 10 дней школьница провела в коме, но после организм не выдержал.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 4 )
Да это какой то ужас, как детей теперь в лагеря отправлять????
Вы че,совсем ку-ку??? Причем здесь лагерь,где угодно м.б.плохо. Может слабое сердце было и т.д. Че сразу паниковать??? Давайте теперь Ялту зачморим с ее врачами.
... он был госпитализирован в детское отделение Ялтинской городской больницы. Больному была оказана необходимая медицинская помощь... Обалдеть! Это какая же необходимая помощь что-бы он УМЕР!!!
Скорее всего ещё и скрывают истинную причину гибели.
а почему говорится о причинении смерти по неосторожности
да сейчас медики это дие\кий ужас