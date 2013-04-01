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На улице Передовиков не заметившая авто на буксире "Газель" влетела столб

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О пострадавших пока не сообщалось.

В понедельник, 18 ноября, на улице Передовиков у дома №29 произошло тройное ДТП. По наблюдениям мобильного корреспондента Piter.TV, мчащаяся на большой скорости "Газель" не заметила трос, на котором одна легковушка тянула другую, в результате чего врезалась в столб. 

"Рено Логан" тащил на буксире "Киа Рио" и за пару мгновений до аварии поворачивал налево. Незаметно натянувшийся трос заставил "Газель" увернуться, но на пути встал столб.

По факту ДТП ведется проверка. О пострадавших пока не сообщалось.

Тем временем, неизвестный попытался зарезать петербуржца в салоне автомобиля.

Видео: Piter.TV

Теги: дтп машина врезалась в столб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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