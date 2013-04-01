На Суздальском проспекте иномарка повздорила со столбом

Причина столкновения пока остается загадкой.

Новая рабочая неделя в Петербурге началась с новых ДТП. Около 10 утра сегодня, 25 ноября, на Суздальском проспекте автомобиль врезался в столб не зеленой полосе тротуара. Столб не остался в долгу и рухнул на крышу машине.

Как именно произошло столкновение, пока неясно, по факту ДТП ведется проверка. Однако у пользователей в комментариях под постом в соцсети есть версии произошедшего.

Он там не один , инфа не полная , на прямой не поделили полосу так и стоят один на полосе другой на травке со столбом . – говорит Сергей С.

В 7:00 мимо проезжал. Там темно когда с разделительной полосы выбегают. Видимо от удара по пешеходу уходил, и скорость хорошая была – дополнил Андрей А.

О пострадавших информации пока не поступало. Движению вылетевшая на тротуар машина не помешала.

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Фото: Ибрагим Яндиев, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте