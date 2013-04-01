"Мерседес" припарковался в столб возле детского магазина на Одоевского

Водитель был пьян.

Сегодня, 14 ноября, в три часа ночи неспящие петербуржцы стали свидетелями того, как "Мерседес" "припарковался" в столб у магазина детских товаров по адресу Одоевского, 34. По словам очевидцев, водитель был сильно пьян.

В комментариях пользователи пошутили, что автолюбителю в его состоянии срочно понадобился подгузник, поэтому автомобиль и оказался у стены детского магазина. Встречались в обсуждении и другие варианты.

Заехал деткам за подарками, а оне закрыты. Негоже барину двери в полночь не открывать, дети это святое! – Сара Рябински.

Сдаётся мне, он пробовал проскочить между столбом и стеной ТЦ, не рассчитал габариты – Женя Рыскина.

Позднее, как пишут очевидцы, "Мерседес" погрузили на эвакуатор и увезли, оставив на месте обломки.

По факту ДТП ведется проверка. О состоянии водителя не сообщается.

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Фото: Светлана Масальская, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте