Приложение "Google Карты" получило функцию озвучивания

Нововведение пригодится в странах, где используются непривычные алфавиты или иероглифы.

Приложение "Google Карты" станет еще полезнее для путешественников. Программа получила функцию озвучивания.

При нажатии на местоположение открывается вкладка с необходимой информацией, фото и отзывами. Тут же расположился элемент интерфейса — пиктограмма динамика. Нажав на эту иконку, смартфон произнесет название или адрес места. Нововведение пригодится в странах, где используются непривычные алфавиты или иероглифы.

Новая функция будет автоматически активироваться при поездках в другие страны. Обновление выйдет на Android и iOS до конца ноября и будет поддерживать 50 языков.

Ранее мы писали, что в США началось расследование против медицинского проекта Google.