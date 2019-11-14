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Alena_Zinovieva
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Приложение "Google Карты" получило функцию озвучивания

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Нововведение пригодится в странах, где используются непривычные алфавиты или иероглифы.

Приложение "Google Карты" станет еще полезнее для путешественников. Программа получила функцию озвучивания.

При нажатии на местоположение открывается вкладка с необходимой информацией, фото и отзывами. Тут же расположился элемент интерфейса — пиктограмма динамика. Нажав на эту иконку, смартфон произнесет название или адрес места. Нововведение пригодится в странах, где используются непривычные алфавиты или иероглифы.

Новая функция будет автоматически активироваться при поездках в другие страны. Обновление выйдет на Android и iOS до конца ноября и будет поддерживать 50 языков.

Ранее мы писали, что в США началось расследование против медицинского проекта Google.

Теги: google карты, новые технологии, приложение
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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