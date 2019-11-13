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В США началось расследование против медицинского проекта Google

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Компания получила в свое пользование медицинские сведения о нескольких миллионах американских пациентов.

Управление по гражданским правам при Минздраве и социальных службах США начало расследование против совместного проекта корпорации Google и медицинской организации Ascension. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Известно, что в рамках разработки нового программного обеспечения Nightingale Google получила от Ascension сведения о нескольких миллионах американских пациентов. Эти действия будут проверяться на соответствие американскому законодательству.

В частности, без ведома врачей и пациентов были собраны данные из 2,6 тысяч больниц и врачебных кабинетов. Этот массив информации включает в себя лабораторные результаты, диагнозы врачей, записи о госпитализации и истории болезней пациентов. В Google отметили, что эти данные позволят создать программу по оптимизации лечебного процесса.

Ранее мы писали, что Google представила новый смартфон Pixel 4.

Теги: google, сбор данных, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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