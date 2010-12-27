На Энгельса ради 580 рублей избили сотрудника Эрмитажа

В полицию Выборгского района Петербурга обратился 58-летний ведущий специалист Государственного Эрмитажа и заявил о нападении на него неизвестного мужчины. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел около полуночи у дома №150 по проспекту Энгельса. Грабитель напал на потерпевшего, избил его и похитил 580 рублей. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.
Сотрудника Эрмитажа доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. У него диагностировали ушибы лица и уха.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
Ранее мы писали, что на улице Освобождения грабитель силой отобрал у петербуржца 250 тысяч рублей.
Фото: Piter.TV
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