Возбуждено уголовное дело

В минувшее воскресенье, 17 ноября, на улице Освобождения грабитель силой отобрал у петербуржца 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

"17.11.2019 в 09:43 в 9 ОП обратился неработающий мужчина 1984 года рождения, с заявлением о том, что 17.11.2019 около 05:40 у д. 12 по ул. Освобождения в г. Красное село неизвестный преступник, применив физическую силу, отобрал 250000 рублей и с места происшествия скрылся", —сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Полицейские разыскивают злоумышленника.

Ранее мы сообщали о том, что в Красносельском районе полицейские задержали воришку гранитных плит.

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