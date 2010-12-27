Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства.

В минувшее воскресенье, 17 ноября, в Красносельском районе полицейские задержали воришку гранитных плит. Об этом пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Как оказалось, мужчина украл плиты ещё 16 ноября. Он подъехал на своей "Киа" к воротам дома, где лежал строй материал, загрузил его и скрылся в неизвестном направлении. Сотрудниками полиции оперативно был установлен владелец иномарки. Им оказался 31-летний неработающий петербуржец. Ущерб от его действий оценен в 50 тысяч рублей.

Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в Иркутской области мужчина погиб, провалившись под лед вместе с машиной.

Фото:pixabay