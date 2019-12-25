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На улице Островной в Выборге установят наружное освещение
Сегодня, 12:36
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Veskathy

На улице Островной в Выборге установят наружное освещение

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Работы будут проводиться с сентября по октябрь 2020 года.

На улице Островной в Выборге с сентября по октябрь 2020 года будут проводиться работы по установке объектов уличного освещения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Реконструкция проводится в рамках содержания муниципальных объектов уличного освещения. Согласно плану, опоры наружного освещения будут перенесены вглубь тротуара, в зееную зону. Также будут спилены дикорастущие зеленые насаждения. 

Отметим, что мероприятия проводятся в целях повышения безопасности дорожного движения, исполнения требований ГИБДД, с учетом обращений граждан.

Ранее мы написали о том, что двор на Рубежной, 36 в Выборге благоустроили по программе "Комфортная среда".

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, уличное освещение
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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