Двор на Рубежной, 36 в Выборге благоустроили по программе «Комфортная среда»

Подрядчик увеличил парковку, установил освещение и новую детскую площадку.

Завершено благоустройство дома по адресу Рубежная, 36. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Жители дома подавали заявку на участие в программе "Формирование комфортной городской среды" в 2018 году. В соответствии с их пожеланиями подрядчик увеличил парковку, установил освещение и новую детскую площадку с резиновым покрытием. Также заасфальтированы междворовые проезды.

Окончательная приемка объекта пройдет после экспертной проверки качества использованных материалов и безопасности оборудования.

Напомним, в 2020 году в Выборге по программе "Формирование комфортная городская среда" благоустраивают 7 дворов: улица Гагарина, 9, улица Гагарина, 37, Ленинградское шоссе, 51, Ленинградское шоссе, 32, улица Рубежная, 36, улица Южный Вал, 4/2, улица Школьная, 10.

Ранее мы написали о том, что в Выборге с 18 по 20 сентября пройдет международный форум детской книги.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО