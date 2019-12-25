На улице Ольминского завершено благоустройство теплосетей

Реконструкция постоянно срывалась из-за финансовых проблем подрядной организации.

В Петербурге благоустроили территорию улиц Ольминского и Елизарова, на которых проводилась реконструкция теплосетей. Появились пешеходные дорожки, а также новый асфальт. Кроме того, в квартале проложили газон и защитные ограждения вокруг него.

Реконструкция теплосетей должна была завершиться еще в апреле 2019 года, но постоянно срывалась из-за финансовых проблем подрядной организации. В итоге работа была усилена вдвое, велась без выходных. Теперь теплосети после реконструкции улучшат теплоснабжение 43 зданий, в числе которых 28 жилых домов, 4 детских сада и поликлиника.

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Фото: Piter.tv