В этом году на улице Обручевых появятся два пешеходных перехода

Поручение о создании указанных пешеходных переходов было дано губернатором Петербурга.

В Калининском районе Петербурга появятся два нерегулируемых пешеходных перехода. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Первый переход появится на улице Обручевых – между домами №5 и №7, второй переход – на пересечении с улицей Рериха. Завершить обустройство переходов специалисты планируют до 15 сентября этого года.

Новые переходы позволят безопасно добираться до школы № 145 и Кадетского корпуса Военной академии связи. Также регулируемый пешеходный переход обустроят в районе гипермаркета "Перекресток" у дома №41 по проспекту Маршала Блюхера.

Ранее мы писали, что в Шушарах жители сами нарисовали пешеходный переход для детей.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту