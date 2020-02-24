На улице Обороны 15 пожарных потушили дощатую постройку

Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье вечером, 21 ноября, в Пушкинском районе Петербурга сгорела дощатая постройка. Об этом сообщили в МЧС Петербурга.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 20:26. На улице Обороны дом 1 загорелась дощатая постройка размером 6х6 метров. На борьбу с огнем отправились 15 пожарных и 3 спец машины.

В 21:57 пожар потушили, постройка выгорела по всей площади. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на Московском проспекте во время ДТП вспыхнули иномарки. Пожарные прибыли на место ДТП, чтобы потушить огонь. Одну из иномарок пришлось "утопить".

Фото: Piter.tv