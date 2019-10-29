На улице Новостроек ночью горела трехкомнатная квартира

Пожарные справились с огнем за 20 минут.

В Кировском районе Петербурга специалисты ГУ МЧС в ночь на 29 октября тушили жилую трехкомнатную квартиру. Сообщения о пожаре поступили на пульт диспетчера около часа ночи. Сотрудников экстренного ведомства вызвали по адресу улица Новостроек, дом 25.

На месте спасатели выяснили, что в отдельном жилом помещении выгорела одна из комнат. Пострадала территория в 18 квадратных метров, а также коридор. Выгорела обстановка на площади в три квадратных метра. Потушить огонь пожарным удалось к 1:22 ночи.

Сведений о пострадавших нет. К ликвидации пламени привлекались 12 человек личного состава ГУ МЧС по региону и три единицы спецтехники.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Варшавской ночью прорвало трубопровод с горячей водой.

Фото: Piter.tv

