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На улице Новостроек ночью горела трехкомнатная квартира

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Пожарные справились с огнем за 20 минут.

В Кировском районе Петербурга специалисты ГУ МЧС в ночь на 29 октября тушили жилую трехкомнатную квартиру. Сообщения о пожаре поступили на пульт диспетчера около часа ночи. Сотрудников экстренного ведомства вызвали по адресу улица Новостроек, дом 25.

На месте спасатели выяснили, что в отдельном жилом помещении выгорела одна из комнат. Пострадала территория в 18 квадратных метров, а также коридор. Выгорела обстановка на площади в три квадратных метра. Потушить огонь пожарным удалось к 1:22 ночи. 

Сведений о пострадавших нет. К ликвидации пламени привлекались 12 человек личного состава ГУ МЧС по региону и три единицы спецтехники. 

Ранее Piter.tv писал о том, что на Варшавской ночью прорвало трубопровод с горячей водой.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гу мчс, улица новостроек
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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