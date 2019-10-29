На Варшавской ночью прорвало трубопровод с горячей водой

Жители обрадовались собственному "хамаму".

В Московском районе Петербурга в ночь на 29 октября произошла коммунальная авария. Об этом сообщили местные жители через социальные сети. По словам очевидцев, около 63 дома корпус 1 по Варшавской улице прорвало трубопровод. Кипяток разлился по асфальту, он вытекал с тротуара на проезжую часть.

МЧС позвонила. До аварийки не дозвониться, на проводе постоянно поют "dont worry, be happy" прокомментировали свидетели событий

Петербуржцы предположили, что некоторым жильцам дома придется провести ночь без отопления. Однако сведений о том, что специалистам пришлось отключать этот ресурс у потребителей, нет.

Ранее Piter.tv писали о том, что в СК показали процесс допроса подозреваемых по делу о прорыве дамбы.

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