СК показали процесс допроса подозреваемых по делу о прорыве дамбы

Возбуждено уголовное дело. Задержаны уже 3 человека

Следственный комитет допросил подозреваемых по делу гибели 15 человек вследствие прорыва дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае. Видео с допросом они опубликовали на своей странице в Facebook.

Следователи установили, что дамбы были построены на незаконных основаниях для отвода грунтовых вод на рабочем участке.

Также установили хронологи событий. Прорыв начался с самой верхней дамбы, после чего из-за силы двигающегося потока воды были разрушены остальные опорные сооружения.

Возбуждено уголовное дело.

Директор предприятия ООО "Сисим" был задержан вместе с начальником и мастером золотодобывающего участка. Также следствие выяснило, что горный мастер, в задачи которого входила организация и проведение работ, не имеет специального образования.

Начальник участка заявил, что принимал во внимание риск постройки рабочего поселка у дамбы.

Местные власти заявили, что обрушившаяся дамба принадлежала "Сибзолото", но документов, подтверждающих регистрацию, найти не удалось.

Напомним, что ЧП произошло субботним утром, 19 октября. В результате разрушения дамб затопило два рабочих общежития. Во время затопления погибло 15 человек, 14 пострадали, судьба пятерых рабочих неизвестна.

Понедельник, 21 октября, объявлен в Красноярском крае днем траура.

Напомним, что ранее мы писали о начавшейся проверке СК по данному делу.

Видео: facebook.com/sledcomru