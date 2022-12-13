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На улице Михаила Дудина горела помойка

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На место случившегося прибыли спасатели.

В воскресенье, 16 апреля, на улице Михаила Дудина около дома № 25/1 вспыхнули мусорные контейнеры. Об этом сообщили горожане в паблике "Парнас Сити|Форум" во "ВКонтакте".

На место случившегося прибыли спасатели. Сейчас они тушат пламя. 

Причина возгорания устанавливается. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: на 5-й Советской из жилого дома эвакуировали людей из-за аварии на трубе с кипятком.

Фото: ВКонтакте / Парнас Сити|Форум

Видео: ВКонтакте / Парнас Сити|Форум

Теги: горел мусор, мчс, пожарные, улица михаила дудина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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