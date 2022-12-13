На улице Михаила Дудина горела помойка

На место случившегося прибыли спасатели.

В воскресенье, 16 апреля, на улице Михаила Дудина около дома № 25/1 вспыхнули мусорные контейнеры. Об этом сообщили горожане в паблике "Парнас Сити|Форум" во "ВКонтакте".

На место случившегося прибыли спасатели. Сейчас они тушат пламя.

Причина возгорания устанавливается. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: на 5-й Советской из жилого дома эвакуировали людей из-за аварии на трубе с кипятком.

Фото: ВКонтакте / Парнас Сити|Форум

Видео: ВКонтакте / Парнас Сити|Форум