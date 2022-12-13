На улице Михаила Дудина горела помойка

В воскресенье, 16 апреля, на улице Михаила Дудина около дома № 25/1 вспыхнули мусорные контейнеры. Об этом сообщили горожане в паблике "Парнас Сити|Форум" во "ВКонтакте".
На место случившегося прибыли спасатели. Сейчас они тушат пламя.
Причина возгорания устанавливается. По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее на Piter.tv: на 5-й Советской из жилого дома эвакуировали людей из-за аварии на трубе с кипятком.
Фото: ВКонтакте / Парнас Сити|Форум
Видео: ВКонтакте / Парнас Сити|Форум
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