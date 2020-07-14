На улице Маяковского в Петербурге отремонтируют "Дом Н.В. Чайковского"

Здание начала XX века решило привести в порядок ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры".

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на реставрацию и ремонт фасадов дома-памятника регионального значения "Дом Н.В. Чайковского". Как узнал Piter.TV, максимально на эти нужды будет выделено 153 млн рублей.

Здание в стиле модерн на улице Маяковского построено в 1905-1909 г.г. по проекту архитектора Максима Капелинского. Заказало работы ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры".

Выбранный исполнитель возьмет на себя несколько задач. Первым делом необходимо выполнить восстановление кирпичной кладки, восполнить утраченный лепной декор, оконные решетки и ворота, резьбу, двери, витражи и элементы из камня. Кроме того, за подрядчиком - проведение малярных и кровельных работ, ремонт навесов над приямками.



Ожидается, что реставрация будет окончена до 20 ноября 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 21 июля.

Ранее мы сообщили о том, что дом Трофимовых отреставрирует компания Бориса Ротенберга за 831 млн рублей.

Фото: Citywalls.ru