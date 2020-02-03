Дом Трофимовых отреставрирует компания Бориса Ротенберга за 831 млн рублей

Доходный дом Митрофана и Елизаветы Трофимовых построили в 1890 году.

В Петербурге дом Трофимовых на Бронницкой улице, 1–3, отреставрирует компания ООО "Трансепт групп". Информация об этом в пятницу, 1 июля, появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком работ по ремонту здания выступил петербургский метрополитен. Стоимость исполнения контракта составила 831 млн рублей.

Заявку на электронный аукцион "Трансепт групп" подала от своего имени и одновременно от ООО "Штандарт". По данным из открытых источников, владелец первой компании — российский бизнесмен Борис Ротенберг.

Доходный дом Митрофана и Елизаветы Трофимовых построили в 1890 году.

Фото: citywalls.ru