Дом Трофимовых отреставрирует компания Бориса Ротенберга за 831 млн рублей

В Петербурге дом Трофимовых на Бронницкой улице, 1–3, отреставрирует компания ООО "Трансепт групп". Информация об этом в пятницу, 1 июля, появилась на сайте госзакупок.
Заказчиком работ по ремонту здания выступил петербургский метрополитен. Стоимость исполнения контракта составила 831 млн рублей.
Заявку на электронный аукцион "Трансепт групп" подала от своего имени и одновременно от ООО "Штандарт". По данным из открытых источников, владелец первой компании — российский бизнесмен Борис Ротенберг.
Доходный дом Митрофана и Елизаветы Трофимовых построили в 1890 году.
Фото: citywalls.ru
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