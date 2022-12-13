На улице Маршала Тухачевского повредился трубопровод

Бригада устранит дефект к вечеру 18 февраля.

В Красногвардейском районе сегодня, 18 февраля, повредился трубопровод. Обошлось без фонтанов и разливов. Прохожие заметили на улице Маршала Тухачевского пар над землей и позвонили в аварийную службу. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Сейчас на месте случившегося работает бригада. Специалисты устранят дефект к вечеру.

Ремонт планируют завершить к 20:00. Горячую воду в домах не отключили. Ее подают в квартиры по резервной схеме.

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Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"