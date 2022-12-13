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На улице Маршала Тухачевского повредился трубопровод
Сегодня, 17:21
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На улице Маршала Тухачевского повредился трубопровод

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Бригада устранит дефект к вечеру 18 февраля.

В Красногвардейском районе сегодня, 18 февраля, повредился трубопровод. Обошлось без фонтанов и разливов. Прохожие заметили на улице Маршала Тухачевского пар над землей и позвонили в аварийную службу. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Сейчас на месте случившегося работает бригада. Специалисты устранят дефект к вечеру.

Ремонт планируют завершить к 20:00. Горячую воду в домах не отключили. Ее подают в квартиры по   резервной схеме.

Ранее на Piter.tv: Александр Бастрыкин заинтересовался серией пожаров на объектах культурного наследия под Петербургом/

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: прорвало трубу, теплосеть санкт-петербурга, улица маршала тухачевского
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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