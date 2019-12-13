На улице Маршала Новикова – туман. Появились первые "жертвы" прорыва трубы

Два автомобиля провалились в образовавшуюся трещину в земле.

В пятницу, 13 декабря, петербуржцы сообщили о коммунальном происшествии в Приморском районе. Горожане сообщили о прорыве трубы с кипятком у дома №36 по улице Маршала Новикова. Пользователи делятся фотографиями двух отечественных автомобилей, попавших в яму на месте ЧП. Пар заволок всю улицу, что видно на кадрах видеозаписей из соцсетей.

Как уточнили Piter.TV в пресс-службе ГУП "ТЭК", отвечающего за эту трубу, информация о вытекании теплоносителя поступила в 12:48, исправлять дефект на трубе в 400 мм отправились две бригады. В 13:10 часов дефект был локализован, дальнейшие работы по восстановлению велись без отключения потребителей.

В ГУП "ТЭК" подтвердили, что в результате аварии пострадали два легковых автомобиля. На месте работают страховщики, котоыре решают вопрос о выплате ущерба в законном порядке.

В ГУП "ТЭК СПб" напомнили об осторожности и соблюдении правил безопасности во время обнаружения подобного дефекта.

Ранее мы сообщали о том, что трубопровод у пивного завода на Парнасе обновят за 230 млн рублей.

Фото, видео: vk.com/spb_today