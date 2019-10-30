Видео: на улице Маршала Казакова ворона заигрывала с девушкой

Автор видео по имени Олег, рассказал, что они с женой встретили птицу вечером 20 апреля.

Ворону, которая совсем не боялась людей и активно приставала к девушке, сняли на видео на юго-западе Петербурга. Об этом сообщил "Мегаполис".

Автор видео по имени Олег, рассказал, что они с женой встретили птицу вечером 20 апреля на улице Маршала Казакова, у берега Финского залива. Мужчина рассказал, что ворона приставала только к его жене, агрессии при этом не было.

Пара решила, что птица голодная и купили ей пирожок. Есть его ворона отказалась. Мужчина решил, что птица домашняя, но взять её с собой не решился.

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Видео: Мегаполис