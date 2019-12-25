На улице Маршала Казакова появится крытый футбольный манеж

В проект готовы инвестировать 350 млн рублей.

На рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства согласовали проект постановления о предоставлении управляющей компании "Простор" в аренду земельного участка под строительство футбольного манежа на улице Маршала Казакова (участок 147). Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Фото: пресс-служба Смольного

На земельном участке площадью более 16 тысяч квадратных метров появится футбольный манеж с трибунами для зрителей на 500 мест, а также физкультурно-спортивный зал и трехэтажный административно-бытовой корпус. В проект готовы инвестировать 350 млн рублей. Известно, что мини-футбольное поле (924 квадратных метра) предоставят спортивной школе Красносельского района для проведения физкультурных мероприятий.

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