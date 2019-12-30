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На Марата две женщины попали под колеса иномарки
Сегодня, 17:18
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На Марата две женщины попали под колеса иномарки

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Инцидент произошел вне зоны пешеходного перехода.

Два пешехода пострадали в ДТП в Адмиралтейском районе Петербурге 22 января. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, инцидент произошел около 13:30 на улице Марата, 86. Водитель "Хендэ" сбил двух женщин вне зоны пешеходного перехода. За рулем находился мужчина 1962-го года рождения. Петербурженка 1980-го года рождения получила тяжелые травмы, а ее ровесница — средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства аварии. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что социальное такси заплатит 200 тысяч упавшей в грязь пассажирке-инвалиду

Фото: Piter.TV 

Теги: авария
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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