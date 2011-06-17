На улице Марата попала на видео необычная драка между мужчиной и женщиной

Даже когда девушка села в такси, ухажер попытался уехать с ней, но друзья вытащили его из движущейся машины.

В ночь с 22 на 23 мая на перекрестке Свечного переулка и улицы Марата произошла драка между мужчиной и женщиной. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах видео видно, что драка происходит на проезжей части. Молодой человек пытается схватить девушку за руку, однако та отбивается. В результате чего падает прямо перед автомобилем, который движется по дороге.

Конфликт попытались разрешить друзья молодых людей. Ребята попытались разнять их, но настойчивый молодый человек не отступал. Тогда девушка набросилась на него с кулаками. Даже когда девушка села в такси, ухажер попытался уехать с ней, но друзья вытащили его из движущейся машины.

Ранее Piter.tv писал, что на Невском проспекте женщина попала под машину.

Видео: Piter.tv