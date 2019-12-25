На участке велись аварийные работы.

Движение трамвая №29 по улице Ленсовета восстановили после завершения аварийных работ на сетях коммуникаций. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса". Отмечается, что трамвай вернулся к своему регулярному маршруту.

Также восстановилось движение троллейбуса №34 по улице Курчатова: с 27 ноября до вечера 1 декабря на участке улицы от проспекта Тореза до улицы Жака Дюкло велись работы на сетях коммуникаций. Теперь троллейбус следует по привычной трассе.

Ранее мы писали, что на набережной реки Мойки до конца января 2021 года ограничат движение.

Фото: Piter.TV