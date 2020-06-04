На улице Ленсовета нашли "резиновую" квартиру в ходе миграционного рейда

За нарушение миграционного законодательства 37 иностранцев привлечены к административной ответственности.

На прошлой неделе, 26 ноября, прошел очередной рейд в жилых домах Московского района. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В рейде участвовали около 70 участковых, которые проверяли законность сдаваемых в аренду квартир, а также легальность нахождения в них жильцов. Было проверено более 2 тысяч квартир в 8 жилых домах.

Правоохранители усомнились в более 60 квартирах, законность аренды которых вызвала у них сомнения. Также полицейские нашли "резиновую" квартиру на улице Ленсовета. За нарушение миграционного законодательства 37 иностранцев привлечены к административной ответственности.

Ранее мы писали, что после проверки овощебазы на Софийской задержаны более 130 человек.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области