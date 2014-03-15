На улице Лени Голикова из-за ремонта дороги изменится автобусный маршрут

Ограничения будут действовать до 8 июля.

В Петербурге с 3 до 8 июля введут новые ограничения движения. Так, из-за ремонта дороги на улице Лени Голикова автобус № 162 свернет с привычного пути. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Транспортное средство будет ходить в объезд. Автобус проедет по проспекту Ветеранов, улице Солдата Корзуна, проспекту Маршала Жукова и Петергофскому шоссе – в оба направления.

Ранее на Piter.tv: в Комарово росгвардейцы помогли девушке, которую сбил автомобиль.

Фото: Piter.tv