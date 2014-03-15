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На улице Лени Голикова из-за ремонта дороги изменится автобусный маршрут
Сегодня, 13:46
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На улице Лени Голикова из-за ремонта дороги изменится автобусный маршрут

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Ограничения будут действовать до 8 июля.

В Петербурге с 3 до 8 июля введут новые ограничения движения. Так, из-за ремонта дороги на улице Лени Голикова автобус № 162  свернет с привычного пути. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок". 

Транспортное средство будет ходить в объезд. Автобус проедет по проспекту Ветеранов, улице Солдата Корзуна, проспекту Маршала Жукова и Петергофскому шоссе – в оба направления.

Ранее на Piter.tv: в Комарово росгвардейцы помогли девушке, которую сбил автомобиль.

Фото: Piter.tv

Теги: дороги, маршруты, транспорт, улица лени голикова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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