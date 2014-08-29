Пострадавшая передана сотрудникам скорой помощи.

На улице Латышских Стрелков спасатели отговорили девушку от прыжка с высоты. Подробности случившегося в Невском районе Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Выяснилось, что на парапете общего балкона последнего этажа в 11-этажном жилом доме сидит девушка 25 лет. О попытке суицида рассказали спасателям.

Расчет пожарно-спасательной части уговорил не совершать прыжок. Страхуя спасательной верёвкой, девушку вернули на лестничную клетку. Пострадавшая передана сотрудникам скорой помощи.

Ранее мы сообщали о том, что в пожаре на Мебельной улице в Петербурге пострадали два человека.

Фото: Piter.tv