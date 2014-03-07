В пожаре на Мебельной улице в Петербурге пострадали два человека

Огонь был ликвидирован спустя час после сообщения о пожаре.

Ранним утром в понедельник, 8 марта, стало известно о пожаре в Приморском районе Петербурга – в доме №49 на Мебельной улице. По данным источника Piter.tv в экстренных службах, в НИИ имени Джанелизде с отравлением смесью дымов были госпитализированы 28-летняя женщина и 64-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, на шестом этаже 25-этажного жилого здания выгорел общий балкон в 9 квадратных метров. Огонь был ликвидирован спустя час после сообщения о пожаре. Пожар ликвидировали 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Ранее петербургское МЧС заинтересовалось видеороликом тренировки, которое попало в сеть. Будущие спасатели отрабатывали спасение человека из пожара под матерную речь старших специалистов.

Фото: Piter.tv