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На улице Кржижановского огонь уничтожил гараж
Сегодня, 11:00
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На улице Кржижановского огонь уничтожил гараж

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Возгорание потушили 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня утром, 22 апреля, в Невском районе произошел пожар. На улице Кржижановского, 12, полыхал гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 5:10. Огонь охватил два "квадрата".

Возгорание потушили 10 спасателей и две спецмашины. Они справились за 25 минут.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: полицейские задержали хулиганов, которые стреляли по трамваю.

Фото: Piter.tv

Теги: горел гараж, мчс, пожар, улица кржижановского
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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