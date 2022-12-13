На улице Кржижановского огонь уничтожил гараж

Возгорание потушили 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня утром, 22 апреля, в Невском районе произошел пожар. На улице Кржижановского, 12, полыхал гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 5:10. Огонь охватил два "квадрата".

Возгорание потушили 10 спасателей и две спецмашины. Они справились за 25 минут.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv