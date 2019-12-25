Домушник вынес из квартиры на улице Крупской икону, валюту и одежду

Вор воспользовался отсутствием хозяина дома.

В понедельник, 1 июня, в полицию обратился 49-летний петербуржец, заставший свою квартиру ограбленной. Как рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах, мужчина отсутствовал дома несколько дней, за это время квартиру на первом этаже навестил вор-домушник.

Как выяснилось, неизвестный проник в квартиру в доме №22 по улице Крупской, отжав стеклопакет окна. Из жилища злоумышленник вынес икону, одежду, иностранную и российскую валюту. Ущерб хозяин оценил в 280 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

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Фото: PIter.TV