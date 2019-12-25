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На улице Маяковского грабители отобрали у прохожего чемодан
Сегодня, 11:27
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ruzannar

На улице Маяковского грабители отобрали у прохожего чемодан

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Материальный ущерб составил 50000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 30 мая в полицию обратился мужчина 1993 года рождения.

Он заявил, что у дома 5 по ул. Маяковского двое неизвестных мужчин напали на него и избили, после чего отобрали чемодан, в котором лежали документы, мобильный телефон "Айфон 8+", наушники и зарядное устройство к нему. Материальный ущерб составил 50000 рублей.

Видеонаблюдение на территории отсутствует. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что на Счастливой улице грабитель вынес деньги из кассы магазина.

Фото: Pixabay

Теги: ограбление, разбойное нападение, улица маяковского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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