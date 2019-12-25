На Счастливой улице грабитель вынес деньги из кассы магазина

Сумма ущерба составила 1245 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 30 мая в полицию позвонил директор продуктового магазина. Он заявил, что грабитель ворвался в "Магнит" на Счастливой улице в д. 13А.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что злоумышленник, применяя физическую силу к персоналу магазина, забрал из кассы 1245 рублей и скрылся.

Оперативники задержали преступника недалеко от места преступления. При нём был найден молоток и два кухонных ножа.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге мужчина вынес продукты из магазина, угрожая грузчику отвёрткой.

Фото: Piter.tv