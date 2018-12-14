В Петербурге мужчина вынес продукты из магазина, угрожая грузчику отвёрткой

Сумма ущерба составила 1500 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 29 мая в полицию поступил звонок с информацией о том, что в магазине "Пятёрочка" по Шлиссельбургскому пр., д. 26 неизвестный похитил продукты.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что злоумышленник пронес товар на сумму 1500 рублей мимо кассы. Его пытался остановить грузчик, работающий в магазине, но преступник стал угрожать ему отверткой, а после ударил ногой в живот и попытался скрыться с места происшествия.

Сейчас подозреваемый задержан. Им оказался безработный 1976 года рождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что на Дыбенко вооруженный мужчина похитил пиво из магазина.

Фото: Piter.tv