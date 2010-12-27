На улице Крыленко ночью избили и похитили женщину

Сразу двое петербуржцев сообщили в полицию о нападении на женщину в Невском районе Петербурга.

В ночь с 23 на 24 октября в Невском районе Петербурга двое неизвестных мужчин напали на молодую женщину. ЧП произошло в 22.50 на улице Крыленко напротив торгового центра "Перун". Об этом каналу Piter.TV рассказали свидетели происшествия - двое петербуржцев из соседних квартир в доме № 21 по Крыленко.

По словам очевидцев, в темноте они смогли разглядеть как пара преступников повалила даму на землю и стала избивать ее руками и ногами.

"После того, как жильцы соседнего дома закричали, что вызвали полицию, преступники схватили жертву, уже бывшую в бессознательном состоянии и унесли ее под навес торгового центра, где располагается парковка машин. Когда жители спустились к торговому центру, на месте преступления уже никого не было. Поблизости был обнаружен пустой кошелек со скидочными карточками, вероятно, принадлежавший женщине", - признались Piter.TV очевидцы происшествия.

Приехавшие сотрудники полиции взяли показания у свидетелей, забрали кошелек и обыскали всю территорию. Однако ни преступники, ни жертва не были обнаружены. В данный момент силовики располагают показаниями двух свидетелей: один мужчина видел детали ЧП из окна, другой наблюдал за избиением с балкона. Из-за темноты и неудобного расположения дома очевидцы не смогли описать внешность потерпевшей и нападавшей.