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Бизнесмена из Петербурга посадили на семь лет за рейдерский захват
Сегодня, 11:28
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nadiputintseva
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Бизнесмена из Петербурга посадили на семь лет за рейдерский захват

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Суд признал виновным петербургского бизнесмена в совершении захвата помещения компании

24 октября суд Санкт-Петербурга приговорил бизнесмена Михаила Кришьяна к 7 годам лишения свободы за совершение рейдерского захвата ЗАО ПТК "Строитель", сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Известно, что зимой 2009 года бизнесмен создал преступную группировку да захвата здания фирмы. Для захвата помещения ЗАО ПТК "Строитель" преступники подделали документы. Также они похитили имущество фирмы и лишили свободы гендиректора Александра Логоденко. Общую сумму ущерба оценили примерно в 23 млн рублей.

Кришьяну назначили 7 лет колонии общего режима. Также в отношении осужденного на данный момент расследуют еще одно дело, связанное с убийством владельца ТРК "Пулково-3" Михаила Карачева и коммерсанта Алексея Волнухина. Обоих убили в 2010 году. 

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Категории: Новости СПб

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