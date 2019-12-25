На улице Красных партизан горит частный дом

В доме горел чердак.

Вечером в четверг, 12 ноября, напротив дома №3 по улице Красных партизан горел частный дом, сообщил источник в правоохранительных органах.

Пожар получил первый ранг опасности: была угроза распространения на соседние дома, однако помощь в ликвидации не требовалась. Сообщается, что людей в доме не было, а животные находились в соседнем совмещенном доме. Спасатели уточнили, что горел чердак по всей площади. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания уточняется.

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Фото: Piter.TV