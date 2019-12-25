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На внешнем кольце КАД сгорела "Газель"
Сегодня, 18:58
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smirenny

На внешнем кольце КАД сгорела "Газель"

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Обошлось без пострадавших.

Днем в четверг, 12 ноября, на 47 километре внутреннего кольца КАД в Ломоносовском районе произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Газель" фирмы "Люкс энерго монтаж" сгорела полностью. Находившиеся внутри четыре человека не пострадали. Пожар ликвидировали быстро. По какой причине машина загорелась, пока неизвестно. О других участниках ДТП не сообщается.

Ранее мы писали, что на Звездной улице большегруз "потерял" трубы при резком повороте.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп, сгорел автомобиль, сгорела газель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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