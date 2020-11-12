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На Звездной улице большегруз "потерял" трубы при резком повороте

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По предварительной информации, никто не пострадал.

Водитель большегруза, поворачивая на Звездной улице у дома №1, устроил ДТП, сообщили Piter.TV в правоохранительных органах. 

На видеозаписи с камер наблюдения, попавшей в редакцию, видно, что водитель совершает правый поворот, машина немного наклоняется направо, из-за чего груз падает на землю. По всей видимости, трубы были плохо закреплены. Благодаря светофору и столбу, машина стоявшая на встречной полосе, повреждений не получила. 

Ранее мы писали, что ДТП на пересечении улицы Джона Рида и проспекта Пятилеток.

Видео: Piter.TV

Теги: дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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