На Звездной улице большегруз "потерял" трубы при резком повороте

По предварительной информации, никто не пострадал.

Водитель большегруза, поворачивая на Звездной улице у дома №1, устроил ДТП, сообщили Piter.TV в правоохранительных органах.

На видеозаписи с камер наблюдения, попавшей в редакцию, видно, что водитель совершает правый поворот, машина немного наклоняется направо, из-за чего груз падает на землю. По всей видимости, трубы были плохо закреплены. Благодаря светофору и столбу, машина стоявшая на встречной полосе, повреждений не получила.

Ранее мы писали, что ДТП на пересечении улицы Джона Рида и проспекта Пятилеток.

Видео: Piter.TV