Видео: ДТП на пересечении улицы Джона Рида и проспекта Пятилеток

Днем в четверг, 12 октября, на перекрестке улицы Джона Рида и проспекта Пятилеток произошло ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях.
В редакцию Piter.TV попали кадры, запечатлевшие момент столкновения. Видно, как "Мерседес", по всей видимости, на большой скорости собирался пересечь перекресток по своей полосе. Водитель "Лады" в этот момент решил повернуть, не убедившись в безопасности маневра. От удара в иномарке сработали подушки безопасности.
Но вроде все хорошо, полицейских и скорой рядом нет
уточнили горожане.
Ранее мы писали, что в Павловске отечественная легковушка влетела во внедорожник.
Видео: Piter.TV
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