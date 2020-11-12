Видео: ДТП на пересечении улицы Джона Рида и проспекта Пятилеток

От удара в иномарке сработали подушки безопасности.

Днем в четверг, 12 октября, на перекрестке улицы Джона Рида и проспекта Пятилеток произошло ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях.

В редакцию Piter.TV попали кадры, запечатлевшие момент столкновения. Видно, как "Мерседес", по всей видимости, на большой скорости собирался пересечь перекресток по своей полосе. Водитель "Лады" в этот момент решил повернуть, не убедившись в безопасности маневра. От удара в иномарке сработали подушки безопасности.

Но вроде все хорошо, полицейских и скорой рядом нет уточнили горожане.

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Видео: Piter.TV