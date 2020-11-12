В Павловске отечественная легковушка влетела во внедорожник

На Детскосельской улице в Павловске утром в четверг, 12 ноября, столкнулись внедорожник и отечественная легковушка. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.
На видео заметно, как в поворачивающую налево иномарку врезается "ВАЗ", двигавшийся по прямой. Вероятно, водителю отечественной машины было плохо видно внедорожник из-за маршрутки справа или же автомобилисты переусердствовали со скоростью. Пострадал ли кто-то в ДТП, неизвестно.
Ранее мы показывали видео, запечатлевшее, как на пешеходном переходе на севере Петербурга сбили женщину.
Видео: Piter.TV
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