В Павловске отечественная легковушка влетела во внедорожник

О пострадавших информации нет.

На Детскосельской улице в Павловске утром в четверг, 12 ноября, столкнулись внедорожник и отечественная легковушка. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как в поворачивающую налево иномарку врезается "ВАЗ", двигавшийся по прямой. Вероятно, водителю отечественной машины было плохо видно внедорожник из-за маршрутки справа или же автомобилисты переусердствовали со скоростью. Пострадал ли кто-то в ДТП, неизвестно.

Ранее мы показывали видео, запечатлевшее, как на пешеходном переходе на севере Петербурга сбили женщину.

Видео: Piter.TV