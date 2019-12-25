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На улице Котина сбили пешехода
Сегодня, 15:54
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smirenny

На улице Котина сбили пешехода

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На место прибыла карета скорой помощи.

Сбили человека на улице Котина в 15-ти метрах от пешеходного перехода. Скорая помощь на месте. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. 

Свидетели отметили, что ДТП произошло в 15-ти метрах от пешеходного перехода. На место происшествия прибыла карета скорой помощи. В каком состоянии находится пострадавший, неизвестно. Также неизвестно, при каких обстоятельствах произошла авария. Официальной информации от пресс-службы УГИБДД пока не поступало. 

Ранее мы писали, что на стройплощадке в Кингисеппском районе обнаружили человеческую ступню.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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