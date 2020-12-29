На улице Кораблестроителей заменили более 20 метров теплосети после прорыва трубы

Теперь работы ведутся на Новосмоленской набережной.

Специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга" ликвидировали последствия технологического нарушения на сетях у дома №30 по улице Кораблестроителей, сообщила пресс-служба предприятия.

В результате работ заменили в общей сложности более 20 метров поврежденного трубопровода. Накануне на участке выявили два дефекта.

Дефектоскописты предприятия провели дополнительную диагностику сети и обнаружили потенциально ненадежный участок по адресу Новосмоленская набережная, 1 лит. И. Для того, чтобы предотвратить более серьезное технологическое нарушение, было решено заменить часть трубопровода. Горячее водоснабжение и отопление обеспечили благодаря резервной схеме. Окончание ремонтных работ запланировано на 14:00 19-го января 2021.

Для корректировки платы за ГВС необходимо обращаться в свою управляющую организацию.

Фото: vk.com/vonews