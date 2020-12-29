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На улице Кораблестроителей заменили более 20 метров теплосети после прорыва трубы
Сегодня, 9:25
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nadezhda_sib

На улице Кораблестроителей заменили более 20 метров теплосети после прорыва трубы

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Теперь работы ведутся на Новосмоленской набережной.

Специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга" ликвидировали последствия технологического нарушения на сетях у дома №30 по  улице Кораблестроителей, сообщила пресс-служба предприятия.

В результате работ заменили в общей сложности более 20 метров поврежденного трубопровода. Накануне на участке выявили два дефекта. 

Дефектоскописты предприятия провели дополнительную диагностику сети и обнаружили потенциально ненадежный участок по адресу Новосмоленская набережная, 1 лит. И. Для того, чтобы предотвратить более серьезное технологическое нарушение, было решено заменить часть трубопровода. Горячее водоснабжение и отопление обеспечили благодаря резервной схеме. Окончание ремонтных работ запланировано на 14:00 19-го января 2021. 

Для корректировки платы за ГВС необходимо обращаться в свою управляющую организацию.

Фото: vk.com/vonews

Теги: горячее водоснабжение, отопление, ремонт теплосети, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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